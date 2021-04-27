Лавиолетт — о травме Овечкина: не стоит беспокоиться насчёт его участия в плей-офф

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о состоянии капитана команды Александра Овечкина.



«Не думаю, что в этой ситуации все должны интересоваться, сыграет он в плей-офф или нет. Я не думаю, что вопрос должен ставиться именно так. На днях я сказал, что иногда в подобной ситуации мы просто не имеем точной информации, поэтому и говоримо статусе «со дня на день». Наши сотрудники проделывают невероятную работу в плане восстановления игроков.



Не думаю, что речь идёт о долгом сроке. Не знаю, сыграет ли он завтра, но не думаю, что стоит беспокоиться из-за его травмы относительно плей-офф. Поэтому я и говорю «со дня на день». Думаю, к тому времени всё будет хорошо.



Мы не будем торопить его. Но, в любом случае, речь об одном из лучших снайперов в истории игры. С ним в составе мы куда более опасны», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Стал известен момент, когда Овечкин получил травму в матче с «Айлендерс»