Действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа» гарантировала выход в плей-офф

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 7:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Буле, Брейден Пойнт, Блейк Коулман и Алекс Киллорн (2). Российский защитник Михаил Сергачёв за 24.08 на площадке записал на свой счёт две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов из 40 бросков.

После этой победы в активе команды Джона Купера стало 68 очков в 49 матчах, что гарантировало «молниям» выход в плей-офф. Таким образом, действующий обладатель Кубка Стэнли получил возможность защитить свой титул. Ранее в плей-офф из Центрального дивизиона пробилась «Каролина Харрикейнз».