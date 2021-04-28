Тренер Финляндии: хочу снять шляпу перед сборной России, сегодня нам немного повезло

Главный тренер юниорской сборной Финляндии Петри Карьялайнен прокомментировал победу своих подопечных в матче ЮЧМ-2021 со сборной России (4:3 Б).
«Очень довольны результатом и нашей игрой. У нас было преимущество над Россией, она вчера играла. Не могу говорить за соперника, но с нашей стороны виделось, что мы посвежее. Мы этим воспользовались. Конечно, есть сотни вещей в нашей игре, которые мы можем и будем улучшать, но результат есть, мы сделали камбэк, наш вратарь делал сейвы тогда, когда это было нужно, хорошо действовали в меньшинстве. В большинстве мы мало бросали, не создавали трафик перед воротами, эти вещи будем улучшать.
Наши врачи говорят, что Капанен в порядке. У него болит шея и голова, но никаких рисков нет. Наши игроки вздохнули с облегчением, узнав эти новости. Мы смогли сосредоточиться на игре, но с другой стороны, это один из наших ребят, наш друг. Но сейчас с ним всё в порядке.
Мы смогли сравнять счёт в последние три минуты, нам немного повезло. Россия очень хорошо перекрывает центр как в средней зоне, так и в зоне обороны. У нас были большие проблемы с тем, чтобы прорваться в центр и создавать голевые моменты. У нас это не получалось до тех пор, пока мы не сняли вратаря и не стали играть вшестером, тогда у нас стало получаться создавать трафик, действовать с численным преимуществом в отдельных эпизодах. Нам повезло с отскоками, мы заработали их тяжёлым трудом, выигрывали борьбу и заслужили сравнять счёт. Но я хочу снять шляпу перед сборной России, это очень тяжёлый соперник для нас, они полностью выкладываются на льду, прекрасно действуют в обороне. Сегодня нам немного повезло, мы выиграли по буллитам, но разница между соперниками была небольшая», — передаёт слова Карьялайнена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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