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Шейн Райт стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков

Шейн Райт стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Нападающий юниорской сборной Канады по хоккею Шейн Райт стал игроком дня на ЮЧМ-2021 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба IIHF. По итогам голосования в «Твиттере», Райт набрал 73,9 процента голосов. Помимо Райта, на звание игрока дня претендовали форвард сборной Беларуси Данила Климович (10,6 процента), защитник сборной США Тай Галлахер (9 процентов) и форвард сборной Финляндии Саму Туомаала (6,4 процента).

Сборная Канады разгромила шведов со счётом 12:1. Шейн Райт по итогам матча оформил хет-трик.

Форвард команды Беларуси Данила Климович также оформил хет-трик в ворота швейцарцев, а встреча завершилась со счётом 7:1. Тай Галлахер своим дублем помог сборной США обыграть национальную команду Германии со счётом 5:3. Саму Туомаала в матче со сборной России сравнял счёт за полторы минуты до конца матча, что позволило перевести игру в овертайм, а затем и в серию буллитов, где финны оказались сильнее.

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