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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

28 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. Во второй игровой день было сыграно четыре встречи.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Сборная Швейцарии U18 — Сборная Беларуси U18 — 1:7

Хет-триком в составе сборной Беларуси удалось отметиться нападающему Даниле Климовичу, дубль на счету форварда Даниила Сотишвили, ещё по голу у защитника Дмитрия Кузьмина и нападающего Ивана Аношко, реализовавшего буллит. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Швейцарии стал нападающий Ливио Труог.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
1 : 7
Беларусь U18
0:1 Климович (Шило, Сидоров) – 12:50' (5x4)   0:2 Кузьмин – 21:33' (5x4)   1:2 Труог (Зидлер) – 21:42' (5x5)   1:3 Климович (Шило, Клавдиев) – 26:50' (5x4)   1:4 Климович (Шило, Клавдиев) – 29:07' (5x4)   1:5 Сотишвили (Николаеня, Рогач) – 44:35' (5x5)   1:6 Аношко – 54:37' (бул)   1:7 Сотишвили – 58:27' (4x5)

Сборная Финляндии U18 — Сборная России U18 — 4:3 Б

Сборная России потерпела первое поражение на турнире. К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Финляндия U18
Окончен
4 : 3
Б
Россия U18
0:1 Свечков (Юров, Мирошниченко) – 09:21' (5x5)   1:1 Салминен (Юусола, Ламберт) – 21:25' (5x5)   1:2 Чибриков (Мичков) – 24:07' (5x5)   1:3 Свечков (Юров) – 37:53' (5x5)   2:3 Койвунен (Хеймосалми) – 57:25' (5x5)   3:3 Туомаала (Ламберт, Койвунен) – 58:34' (6x5)   4:3 Миеттинен – 65:00' (ПБ)

Сборная Швеции U18 — Сборная Канады U18 — 1:12

Шведы потерпели первое поражение на турнире. Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
1 : 12
Канада U18
0:1 Райт (Кларк, Гюнтер) – 05:19' (5x4)   0:2 Кларк (Пинелли) – 10:43' (5x5)   0:3 Харрисон (Бедард) – 12:14' (5x5)   0:4 Пинелли (Стэнковен, Рулетт) – 13:29' (5x5)   0:5 Райт (Отманн, Кларк) – 20:30' (5x5)   0:6 Аллан (Гюнтер) – 24:00' (5x5)   0:7 Уинтертон (Джонстон) – 26:04' (5x5)   0:8 Райт (Матье) – 38:57' (4x5)   0:9 Мактавиш (Кулеманс) – 43:52' (5x5)   0:10 Кларк (Стиллман, Пинелли) – 47:16' (5x5)   1:10 Форсмарк – 51:17' (5x5)   1:11 Джонстон (Рулетт) – 52:37' (5x5)   1:12 Стэнковен (Мактавиш) – 55:21' (5x5)

Сборная Германии U18 — Сборная США U18 — 3:5

Сборная США реабилитировалась за поражение от россиян, а немцы проиграли уже второй матч на ЮЧМ-2021. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Тай Галлахер (2), Саша Пастухов и Чарли Страмел. У Германии голы забили Роман Цап, Беннет Росми и Себастьян Циммерман.

U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Германия U18
Окончен
3 : 5
США U18
0:1 Хьюз (Мёрчисон, Дивайн) – 09:29' (5x5)   0:2 Галлахер (Хрещук, Ховард) – 16:31' (5x4)   1:2 Цап – 19:21' (5x5)   1:3 Пастухов (Кули) – 32:40' (5x5)   2:3 Росми (Луц) – 38:18' (5x3)   2:4 Страмел – 47:35' (5x5)   3:4 Циммерман (Хайгль) – 51:48' (5x5)   3:5 Галлахер (Ховард) – 56:49' (5x4)

Следующим соперником российской команды станет сборная Германии. Матч состоится 30 апреля. Начало — в 0:00 мск.

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