Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

28 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. Во второй игровой день было сыграно четыре встречи.

Сборная Швейцарии U18 — Сборная Беларуси U18 — 1:7



Хет-триком в составе сборной Беларуси удалось отметиться нападающему Даниле Климовичу, дубль на счету форварда Даниила Сотишвили, ещё по голу у защитника Дмитрия Кузьмина и нападающего Ивана Аношко, реализовавшего буллит. Автором единственной заброшенной шайбы сборной Швейцарии стал нападающий Ливио Труог.

Сборная Финляндии U18 — Сборная России U18 — 4:3 Б



Сборная России потерпела первое поражение на турнире. К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы – 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен. Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Сборная Швеции U18 — Сборная Канады U18 — 1:12



Шведы потерпели первое поражение на турнире. Канадцы разгромили соперника со счётом 12:1. В составе победителей голами отметились Шейн Райт (3), Брэндт Кларк (2), Бретт Харрисон, Франческо Пинелли, Нолан Аллан, Райан Уинтертон, Мэйсон Мактавиш, Уайатт Джонстон и Логан Стэнковен. За Швецию единственный гол забил Симон Форсмарк.

Сборная Германии U18 — Сборная США U18 — 3:5

Сборная США реабилитировалась за поражение от россиян, а немцы проиграли уже второй матч на ЮЧМ-2021. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джек Хьюз, Тай Галлахер (2), Саша Пастухов и Чарли Страмел. У Германии голы забили Роман Цап, Беннет Росми и Себастьян Циммерман.

Следующим соперником российской команды станет сборная Германии. Матч состоится 30 апреля. Начало — в 0:00 мск.