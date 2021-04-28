Ротенберг процитировал Путина, комментируя первое поражение сборной России на ЮЧМ

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал поражение юниорской сборной России в матче ЮЧМ-2021 с Финляндией.



«Еще за три минуты до конца все складывалось по плану, все выполняли установку тренерского штаба, команда вела 3:1, а дальше произошла потеря концентрации. Это связано с тем, что за два дня команда провела два очень серьезных матча: не хватило эмоций, где-то свежести в концовке. А так игра была полностью сборной России, это урок для всех в преддверии следующих матчей против Германии, против Чехии, и особенно перед плей-офф. Из хорошего могу выделить тот факт, что не пропустили в меньшинстве – сыграли здорово, самоотверженно, ловили шайбы на себя.



Травма Оливера Капанена? Хотелось бы пожелать здоровья от всей нашей сборной финскому игроку, который получил серьезную травму. Желаю, чтобы он выздоровел, и чтобы у него все было хорошо, потому что это очень серьезно. Это тоже повлияло на ход игры, так что – здоровья Оливеру Капанену. В овертайме сборная России дважды играла в меньшинстве? Очень важно понимать, что, как правильно сказал главный тренер команды Альберт Викторович Лещёв, мы занимаемся своим делом, арбитры – своим. Воспринимаем эту ситуацию по факту.



Как очень правильно в свое время заметил президент России Владимир Владимирович Путин: «Чтобы не сетовать на судейство, нужно выигрывать с явным преимуществом», — приводит слова Романа Ротенберга ТАСС.

«Подняли нос и проиграли матч». Россияне – о поражении от Финляндии на ЮЧМ Главный тренер и игроки сборной России прокомментировали первое поражение на юниорском чемпионате мира.