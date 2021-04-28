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Житник: травма Овечкина? Только на кошках и молодых всё заживает быстро

Житник: травма Овечкина? Только на кошках и молодых всё заживает быстро
Хоккей / НХЛ 0

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал травму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Видел тот эпизод из матча с «Айлендерс», в котором Александр был вынужден покинуть площадку. Всё произошло на чистом льду — без контакта и силового воздействия. Поэтому подозреваю, что речь идёт о банальном растяжении мышцы. Если так, то это лучший вариант.

«Вашингтон» даёт минимум информации? И правильно делает! До старта плей-офф — несколько недель, «Вашингтон» подходит к нему в отличном состоянии, в роли одного из фаворитов. Но нужно понимать, что розыгрыш Кубка Стэнли — ещё и очень жёсткий турнир. В нём никто не церемонится, и если лидер играет с травмой, соперники не будут его беречь, а удары пойдут именно в больную точку.

Поэтому минимум конкретики со стороны «Вашингтона» абсолютно объясним.

Это на кошках и на молодых всё заживает быстро. Александру уже 37, поэтому каким бы монстром он ни был, ни в коем случае не нужно торопиться с возвращением. Накануне плей-офф лучше выйти позже, чем раньше. Уверен, это прекрасно понимает и Овечкин, и его клуб», — приводит слова Житника Russia-Hockey.

Русская машина сломалась? Овечкин не доиграл матч из-за загадочной травмы
Пока никто не знает, что случилось. А победу «Вашингтону» в Нью-Йорке принесли другие российские хоккеисты.
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