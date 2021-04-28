Боб Хартли – второй тренер, который выиграл Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главный тренер омичей Боб Хартли – второй тренер в истории, которому удалось выиграть и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.



В сезоне-2000/2001 Хартли завоевал главный трофей Национальной хоккейной лиги, возглавляя «Колорадо Эвеланш».



Напомним, что Боб Хартли является главным тренером «Авангарда» с мая 2018 года.



В прошлом финале Кубка Гагарина, который проходил в 2019 году, «Авангард» также встречался с ЦСКА, но тогда московский клуб одержал победу в серии со счётом 4-0.

По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).