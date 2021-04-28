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Боб Хартли – второй тренер, который выиграл Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

Боб Хартли – второй тренер, который выиграл Кубок Гагарина и Кубок Стэнли
Хоккей / КХЛ 0
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Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые стал победителем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главный тренер омичей Боб Хартли – второй тренер в истории, которому удалось выиграть и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

В сезоне-2000/2001 Хартли завоевал главный трофей Национальной хоккейной лиги, возглавляя «Колорадо Эвеланш».

Напомним, что Боб Хартли является главным тренером «Авангарда» с мая 2018 года.

В прошлом финале Кубка Гагарина, который проходил в 2019 году, «Авангард» также встречался с ЦСКА, но тогда московский клуб одержал победу в серии со счётом 4-0.

По итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова выиграл, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0) и четвёртую – в шестом (1:0).

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