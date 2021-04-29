«Сент-Луис» поздравил форварда «Авангарда» Костина с завоеванием Кубка Гагарина

Пресс-служба клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» в социальных сетях поздравила 21-летнего российского нападающего Клима Костина с завоеванием Кубка Гагарина сезона-2020/2021 в составе «Авангарда».
«Поздравляем, Клим!» — гласит сообщение пресс-службы «Сент-Луиса» в «Твиттере».
«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/2021, в шестом матче серии обыграв московский ЦСКА со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Матч проходил в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
Напомним, что Клим Костин в 2017 году был задрафтован «Сент-Луисом» в первом раунде под общим 31-м номером. Всего в НХЛ на его счету четыре матча, в которых он забросил одну шайбу. В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности «+6». В плей-офф за 24 игры он набрал 9 (5+4) очков.
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