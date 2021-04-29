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Киф: говорили, что надо оформить путевку в плей-офф здесь и сейчас. Сказали — сделали

Киф: говорили, что надо оформить путевку в плей-офф здесь и сейчас. Сказали — сделали
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал выход команды в плей-офф Кубка Стэйнли.

«Ребята упорно трудились в этом сложном и уникальном сезоне. Честно вам скажу, сегодня перед игрой мы говорили о том, что надо оформить путевку в плей-офф прямо здесь и сейчас. Сказали — и сделали. Но все понимают, что мы работаем над более крупными задачами. Это хорошее достижение, но мы продолжаем работать над созданием команды, чтобы быть абсолютно готовыми к играм, когда это имеет наибольшее значение», — приводит слова Шелдона Кифа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Торонто» стал первым клубов Северного дивизиона, вышедшим в плей-офф НХЛ. В 49 матчах команда набрала 67 очков.

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