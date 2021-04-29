Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

29 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В третий игровой день было сыграно две встречи.

Сборная Канады U18 — Сборная Латвии U18 — 4:2



Встреча завершилась победой канадцев со счётом 4:2. Для сборной Канады этот успех стал вторым на ЮЧМ-2021, сборная Латвии потерпела второе поражение.



В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш (дважды). За латвийцев забивали Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

Сборная Чехии U18 — Сборная Финляндии U18 — 5:6



Встреча завершилась победой финнов со счётом 6:5. Финны одержали вторую победу на ЮЧМ-2021, чехи потерпели первое поражение.



За сборную Финляндии отличились Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен и Саму Туомаала (дважды). При этом незадолго до конца матча финны проигрывали со счётом 3:5.



За Чехию забивали Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.