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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица ЮЧМ-2021
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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29 апреля в городах Плейно и Фриско (США) продолжился юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года. В третий игровой день было сыграно две встречи.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Сборная Канады U18 — Сборная Латвии U18 — 4:2

Встреча завершилась победой канадцев со счётом 4:2. Для сборной Канады этот успех стал вторым на ЮЧМ-2021, сборная Латвии потерпела второе поражение.

В составе победителей отличились Логан Стэнковен, Дилан Гюнтер и Мэйсон Мактавиш (дважды). За латвийцев забивали Анри Равинскис и Сандис Вилманис.

U18 ЧМ-2021. Группа A
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 2
Латвия U18
1:0 Стэнковен (Целльвегер) – 27:58' (5x4)   2:0 Мактавиш (Стэнковен, Бедард) – 30:01' (5x5)   2:1 Равинскис (Лавиньш) – 39:18' (5x5)   3:1 Гюнтер (Мактавиш) – 50:38' (5x5)   3:2 Вилманис – 53:27' (5x4)   4:2 Мактавиш (Бедард, Гюнтер) – 59:17' (5x4)

Сборная Чехии U18 — Сборная Финляндии U18 — 5:6

Встреча завершилась победой финнов со счётом 6:5. Финны одержали вторую победу на ЮЧМ-2021, чехи потерпели первое поражение.

За сборную Финляндии отличились Вилле Койвунен, Мико Матикка, Алекси Хеймосалми, Саму Салминен и Саму Туомаала (дважды). При этом незадолго до конца матча финны проигрывали со счётом 3:5.

За Чехию забивали Габриэль Штурц, Матей Пинкас, Шимон Марга, Давид Моравец и Якуб Альтрихтер.

U18 ЧМ-2021. Группа B
29 апреля 2021, четверг. 04:00 МСК
Чехия U18
Окончен
5 : 6
Финляндия U18
1:0 Штурц (Хмеларж) – 00:30' (5x5)   2:0 Пинкас (Моравец) – 03:55' (5x5)   2:1 Койвунен (Хеймосалми, Юусола) – 11:01' (5x5)   2:2 Матикка (Юусола, Хуухтанен) – 23:53' (5x5)   2:3 Хеймосалми – 24:58' (5x5)   3:3 Марга (Моравец, Рышавы) – 28:14' (5x5)   4:3 Моравец – 42:13' (5x5)   5:3 Альтрихтер (Паер, Брабенец) – 44:14' (5x4)   5:4 Туомаала (Суоми, Ламберт) – 52:11' (5x4)   5:5 Салминен (Туомаала, Ламберт) – 56:31' (5x4)   5:6 Туомаала (Койвунен, Салминен) – 59:41' (5x4)
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