Расписание четвёртого игрового дня юниорского чемпионата мира 2021 года

В ночь с 29 на 30 апреля продолжится юниорский чемпионат мира 2021 года. Первые матчи второго игрового дня начнутся в 00:00 мск.



Расписание четвёртого игрового дня юниорского чемпионата мира — 2021:



Группа A



00:00 мск

Швеция U18 — Швейцария U18



04:00 мск

Беларусь U18 — Латвия U18



Группа B



00:00 мск

Германия U18 — Россия U18



04:00 мск

США U18 — Чехия U18



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.



Напомним, сборная России в стартовом матче чемпионата обыграла национальную команду США в овертайме со счётом 7:6. Во втором матче турнира россияне проиграли сборной Финляндии в серии буллитов — 3:4.