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«Спартак» ищет обмен Зубареву, его зарплата — 30 млн рублей

«Спартак» ищет обмен Зубареву, его зарплата — 30 млн рублей
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» собирается расстаться с ещё одним игроком, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что московский клуб активно ищет обмен защитнику — 34-летнему Андрею Зубареву.

Действующее соглашение россиянина истекает 30 апреля 2022 года. Зарплата хоккеиста составляет 30 млн рублей.

В завершившемся сезоне защитник принял участие в 58 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-14». В плей-офф Зубарев отыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями и заработав общий коэффициент полезности «-3».

Ранее появилась информация, что «Спартак» не собирается предлагать новое соглашение форварду Анатолию Никонцеву.

Источник: нападающий Анатолий Никонцев продолжит карьеру в «Металлурге»
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