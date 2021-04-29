40-летний вратарь «Анахайма» Миллер завершит карьеру по окончании сезона

Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» Райан Миллер объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2020/2021, сообщается на официальном сайте клуба.



Среди американских голкиперов 40-летний Миллер является лидером по количеству побед (390), вторым по шатаутам (44) и сыгранным матчам (794).



Вратарь начал карьеру в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» в 2002 году. Миллер — обладатель приза лучшему вратарю «Везина Трофи» 2010 года.



В составе сборной США голкипер стал серебряным призёром Олимпиады-2010 в Ванкувере, также получив приз самому ценному игроку этого турнира.



За «Анахайм» американец выступал с 2017 года.

В марте этого года вратарь одержал 390-ю победу за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 14-е место в истории лиги, превзойдя результат завершившего карьеру Доминика Гашека (389).