Никулин: было тяжело, когда «Локо» проиграл. Но потом понял, что это лишь начало карьеры

Лучший бомбардир и самый ценный игрок чемпионата МХЛ, нападающий «Локо» Степан Никулин подвёл итоги сезона.
«Финальную серию мы проиграли, было тяжело это осознавать, особенно в первые несколько дней, вообще ничего не хотелось. Но потом осознал, что это только начало карьеры, надеюсь, у меня ещё будут шансы завоевать Кубок вместе с командой. Сейчас уже даже на лёд хочется (улыбается). В сезоне-2018/2019 мы выиграли Кубок Харламова, но я тогда не играл в плей-офф.
Благодарен партнёрам по команде, без их помощи никаких наград бы не было», — сказал Никулин.
В пятом матче финальной серии Кубка Харламова — трофея Молодёжной хоккейной лиги — московское «Динамо» обыграло ярославский «Локо» на стадионе «Красногорск Арена имени Владимира Петрова» со счётом 7:5 (3:0, 2:3, 2:2). Эта победа стала для москвичей четвёртой в серии (4-1). «Динамо» выиграло Кубок Харламова.
- 29 апреля 2021
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