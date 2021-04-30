Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор разгромной победы сборной России в матче с Германией на юниорском ЧМ-2021

Завершился матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 года, в котором национальная команда Германии встречалась со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1.

В составе победителей покер на счету Матвея Мичкова, и ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» Хоккей России.

Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.