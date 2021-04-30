Цап: обрадовался, когда судья показал буллит. Но вратарь России сделал хороший сейв

Нападающий юниорской сборной Германии Роман Цап прокомментировал нереализованный буллит в матче с национальной командой России (1:6) на юниорском чемпионате по хоккею 2021 года.

«Перед буллитом я получил передачу и хотел прорваться по центру, но меня зацепили. Обрадовался, когда увидел, что судья показал буллит. Хотел сохранять спокойствие и сделать своё дело, но вратарь сделал хороший сейв. С Финляндией надо сыграть лучше, чем сегодня. Хотим показать, что можем обыграть Финляндию. Это возможно, если мы будем играть лучше», — передаёт слова Коре корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Для сборной России это вторая победа на турнире. В стартовом матче команда обыграла США, а после этого уступила сборной Финляндии. Немцы, в свою очередь, потерпели третье поражения кряду.