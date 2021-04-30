Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Мичков признан игроком дня на юниорском чемпионате мира

Мичков признан игроком дня на юниорском чемпионате мира
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
Аудио-версия:

Нападающий СКА-1946 и юниорской сборной России Матвей Мичков был признан лучшим хоккеистом четвёртого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею, сообщает пресс-служба IIHF.

Напомним, в четвёртый игровой день команда Германии играла со сборной России. Встреча прошла во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и закончилась разгромной победой российской сборной со счётом 6:1.

Мичков в этом матче отметился покером, ещё по одной шайбе забросили Данила Юров и Илья Квочко. Единственный гол за сборную Германии забил Коннор Корте.

Таким образом, сборная России одержала вторую победу на ЮЧМ-2021. Ранее россияне обыграли сборную США и уступили Финляндии. Сборная Германии, в свою очередь, потерпела третье поражение кряду.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

Календарь матчей ЮЧМ-2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021