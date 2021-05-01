Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал возвращение Овечкина к тренировкам
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина.
Накануне капитан столичных принял участие в тренировке команды впервые после получения травмы. В соцсетях появилось видео, на котором Овечкин в ходе тренировочного занятия наносит бросок по воротам.
«Здорово, что сегодня он вышел на лёд. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент его статус остаётся «со дня на день», — цитирует Лавиолетта русская версия официального сайта НХЛ.
Напомним, что россиянин получил повреждение 23 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б) и пропустил три последних встречи «Кэпиталз».
Овечкин провёл 15 минут на тренировке «Вашингтона»
Рекомендуем вам
- 1 мая 2021
-
08:30
-
08:20
-
08:20
-
08:17
-
07:49
-
07:35
-
07:17
-
07:08
-
07:04
-
07:00
-
06:50
-
06:42
-
04:38
-
00:16
- 30 апреля 2021
-
23:41
-
23:35
-
23:19
-
23:13
-
22:53
-
22:36
-
22:22
-
21:52
-
21:39
-
21:33
-
21:30
-
21:27
-
21:21
-
21:07
-
20:59
-
20:52
-
20:36
-
20:24
-
20:08
-
20:01
-
19:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам