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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал возвращение Овечкина к тренировкам

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал возвращение Овечкина к тренировкам
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о состоянии капитана команды Александра Овечкина.

Накануне капитан столичных принял участие в тренировке команды впервые после получения травмы. В соцсетях появилось видео, на котором Овечкин в ходе тренировочного занятия наносит бросок по воротам.

«Здорово, что сегодня он вышел на лёд. Я всегда говорю, что это первый шаг на пути к возвращению в состав. Но на текущий момент его статус остаётся «со дня на день», — цитирует Лавиолетта русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, что россиянин получил повреждение 23 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 Б) и пропустил три последних встречи «Кэпиталз».

Овечкин провёл 15 минут на тренировке «Вашингтона»
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