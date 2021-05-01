Пулккинен подписал контракт с «Трактором»
Финский нападающий Теэму Пулккинен заключил контракт с челябинским «Трактором», сообщается в официальном телеграм-канале уральской команды.
Соглашение с финским форвардом подписано на два года.
В минувшем сезоне 29-летний Пулккинен выступал в составе ярославского «Локомотива», перейдя в стан железнодорожников из московского «Динамо» в декабре 2020 года. Всего в регулярном чемпионате минувшего сезона форвард сыграл в 46 встречах, набрав 30 (16+14) очков при показателе полезности "+8". В плей-офф КХЛ на счету Пулккинена 11 встреч, в которых он набрал 9 (7+2) очков при показателе полезности "+1".
Всего в КХЛ финский нападающий отыграл 160 матчей, в которых забросил 61 шайбу и отдал 47 результативных передач при показателе полезности "+1".
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