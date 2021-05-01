«Авангард» и «Локомотив» совершили обмен
Омский «Авангард» и ярославский «Локомотив» совершили обмен, сообщается на официальном сайте «ястребов».
«Авангард» обменял права на защитника Коди Кёррана в «Локомотив» на нападающего Петера Цегларика.
Цегларик — 25-летний словацкий крайний нападающий, с 2016 по 2020 годы играл в системе «Бостон Брюинз», большую часть времени в клубе АХЛ «Провиденс Брюинз». В форвард АХЛ провёл 194 матча, в которых набрал 140 очков: забросил 62 шайбы и отдал 78 передач при показателе полезности «+19».
Сезон 2020/2021 Цегларик провёл в шведском «Лександе», где за 49 матчей набрал 41 (20+21) очко.
31-летний Кёрран в настоящее время играет в фарм-клубе команды НХЛ «Анахайм Дакс» — «Сан-Диего Гуллз» в Американской хоккейной лиге.
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