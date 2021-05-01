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Стал известен состав сборной России на второй матч со Швейцарией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной России на второй матч со Швейцарией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Сегодня, 1 мая, Швейцарии в городе Биль на «Тиссо-Арене» состоится второй матч Еврочелленджа между сборными России и Швейцарии. Начало — в 18:45 мск.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Яковлев — А. Марченко, Сафонов — Красковский — Коршков;
Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Рафиков — Лямкин, Бардаков — Кукштель — Э. Галимов;
Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Моисеев.

Место в воротах российской команды займёт Иван Федотов. Его сменщиком будет Иван Бочаров.

Напомним, что 30 апреля в городе Биль сборная России провела первый матч со швейцарцами, в котором уступила со счётом 3:1.

Эти матчи проводятся в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.
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