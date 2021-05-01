Форвард «Авангарда» Костин вернётся в «Сент-Луис Блюз»

Нападающий омского «Авангарда» Клим Костин вернётся в «Сент-Луис Блюз», сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.
Отмечается, что форвард будет подписан в команду «такси» и прибудет в расположение «Сент-Луиса» на следующей неделе.
В регулярном сезоне-2020/2021 за «Авангард» Костин провёл 43 встречи, отметившись 18 (7+11) результативными действиями при показателе полезности "+6". В плей-офф за 24 матча он набрал 9 (5+4) очков.
Костин перешёл в «Авангард» в сентябре 2020 года, когда старт сезона в НХЛ был под угрозой срыва. Он пройдёт карантин прежде чем присоединится к команде.
Костин был задрафтован «блюзменами» в первом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 31-м номером. Нападающий принял участие в четырёх матчах НХЛ, в которых забросил одну шайбу.
- 1 мая 2021
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