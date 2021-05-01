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Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Чехией

Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Чехией
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0
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Стартовый состав юниорской сборной России, которая 2 мая в 00:00 мск сыграет четвёртый матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии.

Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;
Сапунов — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;
Дуда, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Меховов.

Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Расписание ЮЧМ-2021

Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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Заключительный игровой день предварительного этапа определит соперника команды Альберта Лещёва по первому раунду плей-офф.
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