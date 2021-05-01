Стал известен стартовый состав юниорской сборной России на матч с Чехией

Стартовый состав юниорской сборной России, которая 2 мая в 00:00 мск сыграет четвёртый матч группового этапа на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды станет сборная Чехии.
Иванов (Бринкман)
Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;
Новиков — Коромыслов, Чибриков — Квочко — Мичков;
Сапунов — Фигурин, Петров — Иванцов — Полтапов;
Дуда, Бучельников — Лазутин — Кателевский; Меховов.
Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Федерации хоккея России. Кроме того, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 1 мая 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:13
-
23:00
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:07
-
21:00
-
20:57
-
20:44
-
20:05
-
19:27
-
19:25
-
19:21
-
19:17
-
19:00
-
18:33
-
18:23
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:31
-
17:20