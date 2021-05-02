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«Тампа» без Василевского проиграла «Детройту» в серии буллитов

«Тампа» без Василевского проиграла «Детройту» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов (0:0 – основное время, 4:3 – буллиты).

Решающий бросок реализовал Сэм Ганье. Отметим, российский нападающий «Тампы» Андрей Василевский участие в матче не принимал. Российский защитник Михаил Сергачёв не смог реализовать свой буллит. Российские нападающие «Далласа» Евгений Свечников и Владислав Наместников также не смогли реализовать свои послематчевые буллиты.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 0
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ганье – 65:00' (ПБ)
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