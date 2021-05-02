Стали известны все четвертьфинальные пары ЮЧМ-2021

Сборная Финляндии и команда США не смогли выявить победителя в основное время в заключительном матче группового раунда юниорского чемпионата мира 2021 года по хоккею. 60 минут игры завершились вничью — 4:4, которой финнам хватило для победы в группе.
После завершения основного времени матча определилось итоговое положение команд в группе B. Российская сборная заняла второе место и теперь в четвертьфинале сыграет с командой Беларусью, которая расположилась на третьем месте в группе A.
Все четвертьфинальные пары на ЮЧМ-2021:
Финляндия (1B) – Швейцария (4A);
Россия (2B) – Беларусь (3A);
Канада (1A) – Чехия (4B);
Швеция (2A) – США (3B).
Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами. Сборные Беларуси, Канады, Швеции, Швейцарии и Латвии выступают в группе А. В четвертьфинал чемпионата мира пробились команды России, Беларуси, Канады, США, Швеции, Швейцарии, Финляндии и Чехии.
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