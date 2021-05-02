Пашков: для ребят в таком возрасте характерны перепады в игре. Не удивлён разгрому Чехии

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об игре юниорской сборной России на ЮЧМ-2021.
«Наша команда не выглядит ровно и стабильно: на турнире уже был провальный матч с финнами. Для ребят в таком юном возрасте характерны перепады в игре и настроении, а также в их физическом состоянии. Разгромным счётом в матче с Чехией не удивлён.
Всё, что ждёт команду на дальнейших стадиях, — непредсказуемо. Начнутся матчи на вылет, где очень многое будут решать эмоции и наличие лидера в команде. На групповом этапе таким лидером стал Мичков: он показывал высокую результативность, забросил много красивых шайб. Другой вопрос: хватит ли его индивидуальных усилий для командной победы? Хотелось бы, чтобы на этом турнире у нашей команды всё шло гладко», – сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 мая 2021
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