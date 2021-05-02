«Коламбус» официально объявил о контракте с Егором Чинаховым

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» официально объявил о подписании контракта с российским нападающим Егором Чинаховым. 20-летний хоккеист заключил стандартный контракт новичка на три сезона.



«Мы очень довольны тем, что Егор подписал контракт. Его ждёт следующий шаг в карьере. Он умный, талантливый игрок, проведший хороший дебютный сезон в КХЛ. Надеемся, что он продолжит прогрессировать и в нашем клубе», — приводит слова генменеджера «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнена сайт клуба.



Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ-2020 и был выбран в первом раунде под 21-м номером «Коламбусом». В сезоне КХЛ Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

Чинахов стал игроком «Коламбуса»