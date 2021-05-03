Тренер «Минских зубров»: Беларуси по силам обыграть сборную России на ЮЧМ

Тренер «Минских зубров» Денис Гроть поделился впечатлениями от выступления сборной Беларуси на ЮЧМ-2021.



«Четвертьфинал? Да, всё закономерно. У ребят была качественная подготовка, начиная с прошлого сезона. В составе «Минских зубров» многие сыграли в финале Высшей лиги. Так что сборная у нас очень мощная, ребята габаритные, к тому же ещё и игровики. Они здорово исполняют тренерскую систему.

Сборная России – опасный оппонент, который набрал ход. С россиянами будет сложно, но, думаю, нам по силам их обыграть. В психологическом плане наши ребята почувствовали, что могут обыгрывать россиян. Они знают, как будут действовать. Хотя игра по ходу турнира меняется. Возможно, сборная России в товарищеском матче перед чемпионатом мира была не в оптимальных кондициях. У всех команд подготовка строится по-разному. У россиян она строилась так, чтобы команда подошла в лучших кондициях именно к плей-офф, а не к групповому этапу. Для нашей команды главным было выступление в групповой стадии.

В любом случае матч получится интересным, и многие ребята покажут себя с лучшей стороны», – цитирует тренера ФХБ с эфира программы «Спортклуб» на ОНТ.