В четвертьфинале ЮЧМ Россия обыгрывает Беларусь со счётом 2:0 после первого периода

Сегодня, 3 мая, сборная России проводит четвертьфинальный матч на юниорском чемпионате мира в США. Соперником российской команды стала сборная Беларуси (после первого периода счёт 2:0).
На пятой минуте матча Мичков оказался с шайбой за воротами, обыграл защитника, выкатился на пятак и забросил шайбу в «домик» голкиперу. На 16-й минуте Данила Юров при игре 5х3 отличился броском с правого пятака.
В первом матче группового этапа россияне уступали США со счётом 1:5, но одержали победу в овертайме – 7:6. Затем сборная России потерпела поражение во второй встрече с Финляндией в серии буллитов — 3:4, в третьей встрече разгромила Германию (6:1), а в четвёртой – Чехию (11:1).
Юниорский чемпионат мира-2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.
- 3 мая 2021
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