Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин снова провёл сезон на феноменальном уровне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал информацию, что российский форвард Артемий Панарин выбыл из строя до конца сезона из-за травмы, полученной в стычке с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном.

«Он снова провёл сезон на феноменальном уровне. Он всегда результативен и представляет угрозу воротам соперника всякий раз, когда появляется на льду. И его партнёры начинают играть лучше», — цитирует Куинна официальный сайт НХЛ в русской версии.

Инцидент случился в середине второго периода у ворот «Кэпиталз». Сначала Том Уилсон напал на Павла Бучневича, а затем подключились их партнёры по командам, в том числе Артемий Панарин. В результате Уилсон, Диллон, Панарин и Бучневич получили штрафы. После потасовки Панарин больше на лёд не выходил.