Мичков: мои голы ничего не значат, главное, чтобы Россия выиграла финал у Канады

Нападающий сборной России U18 Матвей Мичков поделился эмоциями от победы в полуфинале над командой Финляндии.



«С Канадой будет очень важная игра, тем более с таким сильным соперником. Большая честь нам с ребятами представлять нашу страну. Будем биться, готовимся к завтрашней игре. Играют команды, а не отдельные личности. Канада очень сильный соперник, против них всегда непросто играть. Да, там играет Коннор Бедард, но там много хороших хоккеистов, не только он. Большую роль сыграл Сергей Иванов, наш голкипер тащил нас всегда и везде. Дай бог, чтобы завтра всё сложилось. Думаю, вся команда благодарна вратарю. Наша команда не устала, выйдем на игру с новыми силами и эмоциями, дадим бой. Мои голы ничего не значат, самое главное, чтобы наша команда выиграла финал. Сделаем всё возможное, чтобы обыграть канадцев», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России в финале юниорского чемпионата мира по хоккею сыграет со сборной Канады 7 мая. Канадцы в своём полуфинале разгромили команду Швеции со счётом 8:1.