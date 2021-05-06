Нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал форварда «Вашингтона» Тома Уилсона

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи. После одного из эпизодов нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал реакцию Уилсона из прошлого матча.

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Уилсон провоцировал «скамейку» «Рейнджерс» после драки с Панариным и Бучневичем