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Нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал форварда «Вашингтона» Тома Уилсона

Нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал форварда «Вашингтона» Тома Уилсона
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В предыдущем матче этих команд форвард «Вашингтона» Том Уилсон травмировал Артемия Панарина, после чего принялся провоцировать «скамейку» «Рейнджерс». Сегодняшний матч начался с шести драк за четыре минуты первого периода, после чего выяснение отношений продолжалось на протяжении всей встречи. После одного из эпизодов нападающий «Рейнджерс» Кевин Руни спародировал реакцию Уилсона из прошлого матча.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

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Канадца всё-таки вывели из строя. В первом периоде было 100 минут штрафа, а игроки не помещались на скамейках для штрафников.
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