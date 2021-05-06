Бучневич может быть дисквалифицирован за удар клюшкой в лицо соперника

Департаменту безопасности игроков проведёт слушание в отношении нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича за удар клюшкой в лицо форварда «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манты, сообщает пресс-служба НХЛ. За этот поступок российский хоккеист может быть дисквалифицирован.
Напомним, встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич заработал дисциплинарный штраф, на 5-й минуте второго периода он ударил клюшкой в лицо форварда «Кэпиталз» Энтони Манты. После инцидента игроки устроили небольшую потасовку.
В составе победителей хет-трик оформил Ти Джей Оши и ещё один гол в свой актив записал Ник Дауд. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился тремя результативными передачами. За «Рейнджерс» забивали Алекси Лафренье и Морган Бэррон. Форвард Павел Бучневич и Виталий Кравцов не отметились результативными действиями. Голкипер Александр Георгиев совершил 31 сейв.
- 6 мая 2021
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