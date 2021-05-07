Стал известен состав сборной России на финальный матч ЮЧМ-2021 с Канадой

Федерация хоккея России в «Твиттере» назвала состав сборной на финальный матч юниорского чемпионата мира 2021 года с национальной командой Канады. Начало матча — в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Иванов (Бринкман).

Грудинин — Макаров, Мирошниченко — Свечков — Юров;

Новиков — Коромыслов, Чибриков — Лазутин — Полтапов;

Сапунов — Фигурин, Бучельников — Иванцов — Мичков;

Дуда, Меховов — Гайдамак — Кателевский; Квочко.

Сборные России и Канады встречались на юниорских чемпионатах мира 11 раз. Россияне выиграли шесть матчей.



Напомним, сборной России впервые за 12 лет удалось пробиться в финал юниорских чемпионатов мира два раза подряд. В прошлом году ЮЧМ был отменён из-за пандемии коронавируса, а на последнем чемпионате, который состоялся в 2019 году в Швеции, сборная России стала финалистом, уступив в матче за золотые медали национальной команде Швеции.



Юниорский чемпионат мира — 2021 начался 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступала в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.