Лещёв — о финале: мне не стыдно за ребят. Они играли за Россию и проявили русский характер

Главный тренер сборной России U18 Альберт Лещёв прокомментировал поражение в финале юниорского чемпионата мира от сборной Канады (3:5).
«Я снимаю перед ребятами шляпу, они проявили русский характер. Мы играли за страну, мне не стыдно за них. Не считаю, что они перехватили инициативу. В какой-то момент мы потеряли концентрацию, это повиляло на счёт. Я доволен вратарём Сергеем Ивановым в сегодняшней игре, к нему нет вопросов. Игра Мичкова и Бедарда? Скажу по поводу Мичкова. Талантливый игрок, у него очень большое будущее. Он нелогичен, неординарен, но он — человек-гол.
Такой момент, что у нас не было турниров, все турниры были отменены, в этом году, была сложность, мы отслеживали своих кандидатов. Все, кто поехал, мне с ними было приятно работать, я ними нашёл общий язык, у нас была одна семья, сегодняшний финал это показал», — передаёт слова Лещёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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