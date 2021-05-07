Бадюков: нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде

Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России в финале юниорского чемпионата мира с национальной командой Канады (3:5).



«Второй год подряд быть в медалях — это хороший результат. Обидно, что сейчас получилось завоевать только серебро. Эта сборная была готова выиграть у канадцев. Встречались две равные, сильнейшие команды по игре и атакующей мощи. И у канадцев, и у нашей сборной есть звёзды и будущее мирового хоккея: пятнадцатилетний Коннор Бедард, Матвей Мичков.



Нюансы, которые привели к заброшенным шайбам во втором периоде, решили исход состязания. Ребята очень хорошо начали матч, играли агрессивно. Было достаточно возможностей реализовать свои моменты: ключевой момент в том, что нам не хватило заброшенных шайб в большинстве, которое могло бы очень помочь. Канадцы — лучшая команда по меньшинству на этом чемпионате: они очень быстро катаются, успевают всё накрывать даже в средней зоне — нам было тяжело войти в зону соперника.



Категорически не согласен с тем, что Сергей Иванов провёл слабую игру. Нельзя обвинять Иванова в двух шайбах, пропущенных во втором периоде. В обеих командах есть бросающие игроки — уровень бросков был очень хорош, и канадцы сумели этим воспользоваться. Иванов, да и все наши пацаны провели очень хороший чемпионат мира», — сказал Бадюков беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

«Нереальные чувства от последнего гола!» О чём говорили наши и канадцы после финала ЮЧМ Последняя минута для чемпионов длилась дольше, чем весь матч, и, когда капитан забил в пустые, все выдохнули.