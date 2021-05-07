Банк подал иск на форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна на $ 15 млн. Игрок является банкротом

Professional Bank подал иск против форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна о возмещении штрафных убытков в размере $ 15 млн, сообщает The Athletic. В январе Кейн объявил о банкротстве. Он задолжал $ 26,8 млн различным кредиторам. Кейн в своём заявлении указал, что его доход является отрицательным (минус $ 91 131 в месяц). Хоккеист за короткий срок потерял на азартных играх $ 1,5 млн.
Professional Bank заявил, что Кейн обманом получил кредит в размере $ 1,5 млн в 2019 году. Займ был обеспечен его семилетним контрактом с «Шаркс» на $ 49 млн. Первая выплата процентов должна была быть произведена в ноябре того же года. Банк утверждает, что игрок не произвёл ни одного платежа. Кейн отозвал автоматический платёж, который должен был быть произведён клубом. Кейн также занимал огромные суммы денег у других банков, включая Centennial Bank, Zions Bancorporation и South River Capital.
Ранее Centennial Bank подал иск в Федеральный суд Флориды на нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна за неуплату кредитов, потребовав от игрока $ 8,3 млн. Эвандер Кейн является одним из лидеров Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), который создан для борьбы с проявлениями расизма в хоккее. Ранее организация хотела получить от НХЛ $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.
- 7 мая 2021
-
19:44
-
19:36
-
19:03
-
18:47
-
18:28
-
17:56
-
17:42
-
17:11
-
16:49
-
16:20
-
15:55
-
15:40
-
15:27
-
14:58
-
14:30
-
14:20
-
13:55
-
13:38
-
13:15
-
12:48
-
12:45
-
12:24
-
12:10
-
11:27
-
11:03
-
10:51
-
10:00
-
09:36
-
09:10
-
08:54
-
08:47
-
08:28
-
08:24
-
08:14
-
08:11