Банк подал иск на форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна на $ 15 млн. Игрок является банкротом

Professional Bank подал иск против форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна о возмещении штрафных убытков в размере $ 15 млн, сообщает The Athletic. В январе Кейн объявил о банкротстве. Он задолжал $ 26,8 млн различным кредиторам. Кейн в своём заявлении указал, что его доход является отрицательным (минус $ 91 131 в месяц). Хоккеист за короткий срок потерял на азартных играх $ 1,5 млн.



Professional Bank заявил, что Кейн обманом получил кредит в размере $ 1,5 млн в 2019 году. Займ был обеспечен его семилетним контрактом с «Шаркс» на $ 49 млн. Первая выплата процентов должна была быть произведена в ноябре того же года. Банк утверждает, что игрок не произвёл ни одного платежа. Кейн отозвал автоматический платёж, который должен был быть произведён клубом. Кейн также занимал огромные суммы денег у других банков, включая Centennial Bank, Zions Bancorporation и South River Capital.



Ранее Centennial Bank подал иск в Федеральный суд Флориды на нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна за неуплату кредитов, потребовав от игрока $ 8,3 млн. Эвандер Кейн является одним из лидеров Альянса хоккейного разнообразия (Hockey Diversity Alliance), который создан для борьбы с проявлениями расизма в хоккее. Ранее организация хотела получить от НХЛ $ 100 млн на финансирование антирасистских инициатив в течение 10 лет. Отмечается, что это примерно $ 312,5 тыс. с команды за сезон при минимальной зарплате игрока $ 700 тыс.

Главный тренер «Сан-Хосе»: катание Кныжова — настоящий дар для человека его габаритов