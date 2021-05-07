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Николай Кныжов сыграет за сборную России на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Николай Кныжов сыграет за сборную России на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов присоединится к составу сборной России на ЧМ-2021, сообщает главный редактор San Jose Hockey Now Шэн Пэн в своём «твиттере».

По информации источника, руководство сборной попросило Кныжова принять участие в чемпионате мира, игрок согласился и примет участие в турнире.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2. Защитник «акул» Николай Кныжов за 19.17 на льду отдал голевой пас, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Хоккеист также стал лучшим в составе обеих команд по числу силовых приёмов (5). Следующие матчи 8 и 9 мая «Сан-Хосе» проведёт дома с «Аризоной Койотс».

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