Оши: победа над «Рейнджерс» после смерти моего отца – самая значимая в карьере

34-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши выразил мнение о матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2), в которой ему удалось отметиться хет-триком, спустя несколько дней после смерти своего отца.
«Победа над «Рейнджерс» в среду, через день после смерти моего отца, — самая значимая в моей карьере. Думаю, в основном, это из-за того, что сделали для меня мои партнёры по команде.
Я не могу в полной мере выразить ту благодарность, за то, как поддержали меня и мою семью в столь сложный период. Было сказано так много добрых слов о моём отце, тренере. Неделя выдалась достаточно эмоциональной, но для меня было довольно удивительно видеть, такую поддержку, поэтому я благодарю всех за это», — цитирует Оши журналист Том Джуллити в «Твиттере».
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