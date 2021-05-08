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Найт: здорово было съездить в Омск и увидеть болельщиков

Найт: здорово было съездить в Омск и увидеть болельщиков
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт поделился эмоциями от омских болельщиков.

«Чемпионом быть просто невероятно! Насыщенные дни выдались после победы! Здорово было съездить в Омск, увидеть болельщиков! Это особенное время. Самое поразительное – это насколько сильно в Омске любят хоккей. На улицах было огромное количество людей, и они были так рады нашему приезду! Невероятные болельщики.

У нас хорошая команда и на протяжении всего сезона мы фокусировались на плей-офф и на задаче выиграть Кубок Гагарина. Не знаю, был ли какой-то конкретный момент, когда пришло четкое понимание. Возможно, когда приехал Ковальчук. Его присутствие в раздевалке сделало большой вклад в настрой команды. Это стало важным моментом для нас. В целом, с самого начала мы знали, что мы сильная команда, и мы шли с прицелом на плей-офф», – цитирует Найта официальный сайт «Авангарда».

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