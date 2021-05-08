Лавиолетт прокомментировал поражение «Кэпиталз» от «Филадельфии»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:4.

«Мы упустили важные очки, так что никаких оправданий быть не может. Мы полностью отдали сопернику инициативу. В первом периоде соперник играл на хороших скоростях, а мы действовали вторым номером, теряли шайбу и не обошлись без ошибок», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что 8 мая «Вашингтон» уступил «Филадельфии» со счётом 2:4. В составе столичной команды шайбы забросили Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.

После 54 матчей «Кэпиталз» с 73 очками занимает второе место в таблице Восточного дивизиона. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф. «Вашингтон» уже обеспечил себе участие в Кубке Стэнли.