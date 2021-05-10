Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре перешёл в «Авангард». 33-летний хоккеист заключил соглашение с «ястребами» сроком на один год. Канадский нападающий не будет считаться легионером в клубе, поскольку имеет белорусское гражданство.
В прошедшем сезоне Паре провёл за минское «Динамо» 40 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков. Выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2013 года. Защищал цвета «Металлурга», «Трактора», «Слована», «Медвешчака», «Автомобилиста» и минского «Динамо». Является обладателем Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2013/2014. Всего в КХЛ сыграл 395 матчей, забросил 89 шайб, сделал 98 передач, набрал 123 минуты штрафа, показатель полезности «+31».
«Авангард» стал седьмым клубом в истории Континентальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Гагарина. «Авангард» обыграл московский ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые завоевал трофей. Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода.
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