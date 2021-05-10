Овечкин: очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями о том, что стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

«Мы с Настей очень рады присоединиться к группе инвесторов «Вашингтон Спирит». Я очень рад помочь развитию женского футбола в Вашингтоне. Я большой фанат футбола, мне не терпится посетить игры и тренировки «Спирит» и помочь продвинуть этих великих игроков!» – цитирует Овечкина официальный сайт «Вашингтон Спирит».

Напомним, что 9 мая стало известно, что капитан ХК «Вашингтон Кэпиталз» стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 44 матча регулярного чемпионата и набрал в них 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.