Американская федерация хоккея назвала тренерский штаб сборной на предстоящий ЧМ-2021

Американская федерация хоккея опубликовала тренерский штаб национальной сборной на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Главным тренером команды стал Джек Капуано.

Помощниками специалиста назначены Нейт Лиман и Адам Найтингейл, Кевин Рейтер будет работать тренером вратарей, а Майк Кинг – видео-тренером.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Капуано работал помощником главного тренера «Оттавы Сенаторз» Ди Джея Смита.

Сборная США будет выступать на чемпионате мира в группе B со сборными Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Канады.

Ранее генеральным менеджером американской сборной стал Крис Друри, который недавно стал президентом и генменеджером «Нью-Йорк Рейнджерс».