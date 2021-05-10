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Американская федерация хоккея назвала тренерский штаб сборной на предстоящий ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Американская федерация хоккея назвала тренерский штаб сборной на предстоящий ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Американская федерация хоккея опубликовала тренерский штаб национальной сборной на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Главным тренером команды стал Джек Капуано.

Помощниками специалиста назначены Нейт Лиман и Адам Найтингейл, Кевин Рейтер будет работать тренером вратарей, а Майк Кинг – видео-тренером.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Капуано работал помощником главного тренера «Оттавы Сенаторз» Ди Джея Смита.

Сборная США будет выступать на чемпионате мира в группе B со сборными Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Канады.

Ранее генеральным менеджером американской сборной стал Крис Друри, который недавно стал президентом и генменеджером «Нью-Йорк Рейнджерс».

Календарь и состав групп ЧМ-2021
Крис Друри назначен генеральным менеджером сборной США на ЧМ-2021
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