Стали известны дата и время начала серии плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном»

Определились обе пары первого раунда плей-офф от Восточного дивизиона. «Питтсбург» в первом матче сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Вашингтоном».



Именно матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» стартует розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года. Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало встречи — в 2:15 мск.



В последнем матче регулярного чемпионата в Восточном дивизионе «Вашингтон Кэпиталз» примет «Бостон Брюинз», однако этот матч уже не изменит положение команд в турнирной таблице.



«Питтсбург Пингвинз» набрал 77 очков после 56 матчей, далее идут «Вашингтон» (75 очков, 55 матчей), «Бостон» (73 очка, 55 матчей) и «Нью-Йорк Айлендерс» (71 очко, 56 матчей).