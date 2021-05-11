Стали известны дата и время начала серии плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Бостоном»
Определились обе пары первого раунда плей-офф от Восточного дивизиона. «Питтсбург» в первом матче сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Вашингтоном».
Именно матчем между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» стартует розыгрыш Кубка Стэнли 2021 года. Первая игра состоится в ночь с 15 на 16 мая мск. Начало встречи — в 2:15 мск.
В последнем матче регулярного чемпионата в Восточном дивизионе «Вашингтон Кэпиталз» примет «Бостон Брюинз», однако этот матч уже не изменит положение команд в турнирной таблице.
«Питтсбург Пингвинз» набрал 77 очков после 56 матчей, далее идут «Вашингтон» (75 очков, 55 матчей), «Бостон» (73 очка, 55 матчей) и «Нью-Йорк Айлендерс» (71 очко, 56 матчей).
«Бостон» сыграет с «Вашингтоном», «Питтсбург» — с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
11:46
-
11:42
-
11:00
-
10:51
-
10:45
-
09:58
-
09:56
-
09:11
-
08:52
-
08:42
-
08:25
-
07:47
-
06:04
-
05:45
-
05:38
-
04:57
-
04:41
-
04:37
-
04:17
-
02:43
-
02:02
- 10 мая 2021
-
23:22
-
23:07
-
23:00
-
22:39
-
22:03
-
20:57
-
20:20
-
19:46
-
19:42
-
19:20
-
19:15
-
19:03
-
18:29
-
18:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам