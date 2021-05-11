Ян Коварж сыграет за Чехию на чемпионате мира

Нападающий швейцарского клуба «Цуг» Ян Коварж сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира – 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный «твиттер» сборной Чехии.



Последние два сезона хоккеист выступает в чешском клубе «Цуг», вместе с которым стал чемпионом последнего сезона. Также Коварж стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф.



В регулярном чемпионате на счету чешского нападающего 52 матча, в которых он набрал 63 очка: 16 голов и 47 передач.



В 13 встречах Кубка форвард набрал 15 очков: забросил одну шайбу и отдал 14 результативных передач.



Ранее хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург». В «Магнитке» Коварж провёл пять сезонов, а по окончании чемпионата-2017/2018 покинул клуб.

«Цуг» стал чемпионом Швейцарии, Коварж – лучший бомбардир