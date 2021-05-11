Тренерский штаб сборной России получил согласие от Задорова и Зуба на участие в ЧМ-2021

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров и защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб помогут сборной России на чемпионате мира-2021, который состоится с 21 мая по 6 июня в Латвии в городе Рига. Решение по защитнику «Оттавы» Никите Зайцеву будет принято завтра, сообщает официальный «твиттер» сборной России.
«Штаб сборной получил согласие «Чикаго» на участие в чемпионате мира Никиты Задорова. Защитник присоединится к национальной команде перед вылетом из Праги в Ригу.
«Оттава Сенаторс» дала согласие на участие в чемпионате мира Артёма Зуба. Решение клуба по Никите Зайцеву будет принято завтра», – написала пресс-служба сборной в «Твиттере».
Напомним, сборная России сыграет на чемпионате мира в группе A с командами Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
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