Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне НХЛ

Российский хоккеист Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии Флайерз» в сезоне, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

В нынешнем сезоне НХЛ Проворов принял участие в 56 матчах, в которых записал в свой актив 7 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+4». Всего за карьеру в лиге он провёл 371 матч, забив 50 голов и сделав 109 результативных передач.

По итогам чемпионата «Филадельфия» набрала 58 очков, заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона и не вышла в плей-офф. С Востока в розыгрыш Кубка Стэнли-2021 вышли «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее вину за выступление команды в текущем сезоне взял на себя главный тренер «Флайерз» Ален Виньо.