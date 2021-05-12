Барабанов продлил контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на один сезон
Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов продлил соглашение с клубом на один год, сообщается в «твиттере» агентства Дэна Мильштейна. Стороны подписали односторонний контракт с зарплатой $ 1 млн.
Напомним, Барабанов перешёл в «Шаркс» в апреле и набрал семь очков в восьми матчах: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи. Он стал третьей звездой прошлой недели в Национальной хоккейной лиге.
Начинал текущий сезон Национальной хоккейной лиги Барабанов в «Торонто Мэйпл Лифс», где за 13 встреч оформил только одну результативную передачу.
После 55 матчей «Сан-Хосе» занимает седьмое место в таблице Западного дивизиона, а последний матч сыграет 13 мая в 4:00 мск с «Вегас Голден Найтс».
Барабанов в шести матчах за «Шаркс» набрал очков в шесть раз больше, чем в 13 за «Торонто»
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